Суд в Твери взыскал с соратника Навального Леонида Волкова полмиллиона рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина

Суд в Твери взыскал с соратника Алексея Навального Леонида Волкова полмиллиона рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина, известного в СМИ как «повар Путина». Речь идет о постах Волкова в фейсбуке и телеграме, но какие конкретно – суд не уточняет. В группе Пригожина в соцсети «ВКонтакте» утверждается, что Волков обвинял бизнесмена в организации убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике в июле 2018.

В октябре 2019 по иску Пригожина о клевете суд взыскал почти 90 миллионов рублей с Алексея Навального и Любови Соболь. Те обвиняли Пригожина в поставке некачественной еды в школы.