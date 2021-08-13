В Таиланде начали закрывать на неопределенный срок туристические достопримечательности из-за отсутствия туристов

Об этом сообщает портал Nikkei Asia. Также из-за отсутствия спроса и падения доходов закрываются рестораны, бары и гостиницы. В целом, доходы тайской туриндустрии за прошлый год упали на 71%, а в первом полугодии этого – на 74. При этом отрасль до пандемии давала четверть ВВП страны.
2021-08-13T20:06:40+03:00
2021-08-13T20:06:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886910-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:06, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...