В Таиланде начали закрывать на неопределенный срок туристические достопримечательности из-за отсутствия туристов

Об этом сообщает портал Nikkei Asia. Также из-за отсутствия спроса и падения доходов закрываются рестораны, бары и гостиницы. В целом, доходы тайской туриндустрии за прошлый год упали на 71%, а в первом полугодии этого – на 74. При этом отрасль до пандемии давала четверть ВВП страны.