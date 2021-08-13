Об этом сообщает местный телеканал «Шамшад». Почти полтора миллиона доз вакцин к середине июля поставили в Афганистан Соединенные Штаты. О мотивах запрета пока ничего неизвестно.
На фоне вывода из Афганистана к сентябрю американских войск, талибы уже захватили две трети территории страны.
Запрещенное в России движение «Талибан» запретило прививки от ковида в одной из захваченных ими афганских провинций
Об этом сообщает местный телеканал «Шамшад». Почти полтора миллиона доз вакцин к середине июля поставили в Афганистан Соединенные Штаты. О мотивах запрета пока ничего неизвестно.