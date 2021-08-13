«Досье» и Der Spiegel: Государственная турфирма из Белоруссии помогала мигрантам из Ирака нелегально попасть в Литву

Государственная турфирма из Белоруссии помогала мигрантам из Ирака нелегально попасть в Литву, — выяснил в ходе расследования аналитический центр «Досье» совместно с немецким журналом Der Spiegel. Речь идет о фирме «Центркурорт», который входит в структуру управления делами президента Белоруссии. Как удалось выяснить журналистам, эта организация выдала более 200 виз иракцам, все из которых без исключения, в том числе несовершеннолетние, в качестве цели поездки указали проведение охотничьего тура под Минском. Подлинность документов, на основании которых были сделаны такие выводы, подтвердил бывший сотрудник «Центркурорта». Официально фирма отрицает, что помогала нелегалам прорваться в Евросоюз.

Миграционный кризис на литовско-белорусской границе начался после введения европейских санкций против режима Александра Лукашенко.