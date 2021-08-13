«Инсайдер»: Председатель избирательной комиссии столичного района Сокол владеет бизнесом и недвижимостью в Черногории

Председатель избирательной комиссии столичного района Сокол Евгений Косматых владеет бизнесом и недвижимостью в Черногории, – выяснило издание «Инсайдер». У Косматых нашли в выписке из реестра черногорской недвижимости апартаменты в курортном городе Петровац на берегу Адриатического моря. Стоимость этой недвижимости журналисты не уточняют, но напоминают, что связанные с Косматых фирмы ранее неоднократно получали госконтракты. Наличие вида на жительство в Черногории у своей бывшей супруги сам Косматых подтвердил в комментарии изданию. В то же время, «Инсайдер» отмечает, что наличие недвижимости Черногории автоматически дает право на вид на жительство в этой стране, что для членов территориальных избирательных комиссий запрещено по закону. Также по информации журналистов Косматых является членом Масонской ложи.

Избирательный округ на сентябрьских выборах в Госдуму, который возглавляет Косматых, считается одним из самых протестных. По нему кроме действующего депутата Галины Хованской баллотируется муниципальный депутат Анастасия Брюханова и (от «Яблока») бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Издание «Инсайдер» российские власти считают иностранным агентом.