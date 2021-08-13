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20:02, 13 августа 2021

Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

Главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи Игорь Банин сказал в эфире телеканала НТВ, что пострадавшие в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже накануне находятся в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. «Прогноз внушает оптимизм», — сказал Игорь Банин, уточнив, что амбулаторные пациенты также взяты под контроль врачей.


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