Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

Главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи Игорь Банин сказал в эфире телеканала НТВ, что пострадавшие в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже накануне находятся в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. «Прогноз внушает оптимизм», — сказал Игорь Банин, уточнив, что амбулаторные пациенты также взяты под контроль врачей.