Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

Главврач воронежской больницы скорой медицинской помощи Игорь Банин сказал в эфире телеканала НТВ, что пострадавшие в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже накануне находятся в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. «Прогноз внушает оптимизм», — сказал Игорь Банин, уточнив, что амбулаторные пациенты также взяты под контроль врачей.
2021-08-13T20:02:45+03:00
2021-08-13T20:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 13 августа 2021
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