«Рубин» исключил из заявки на сезон нападающего Деспотовича после того, как тот резко ответил болельщику в соцсетях

Казанский футбольный клуб «Рубин» исключил из заявки на сезон сербского нападающего Джордже Деспотовича после того, как тот резко ответил болельщику в соцсетях. Впрочем, официально в клубе это связывают с травмой.

Во время последнего матча «Рубина» (который тот проиграл) к Деспотовичу, который пропускал встречу как раз из-за травмы, обратился один из болельщик через инстаграм телеканала «Матч Премьер» — с вопросом «где лучший нападающий РПЛ?» на что Деспотович ответил: «С твоей мамой».

Руководство клуба также пообещало лично извиниться перед болельщиком, если его это задело. И запустило в своих соцсетях акцию «приходи на футбол с мамой».