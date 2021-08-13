Посольство России в Кабуле пока не готовится к эвакуации, — рассказали в самом диппредставительстве агентству ТАСС. Тем временем, продолжается наступление запрещенного в России движения «Талибан», которое взяло под контроль уже половину провинций Афганистана и две трети страны по площади. На этом фоне о закрытии своих дипмиссий и эвакуации персонала уже заявили датчане, норвежцы и британцы. Нидерланды рассчитывают, что их посольство будет работать как можно дольше. ФРГ объявила, что сократит численность персонала в посольстве до минимума.

