У отца директора ФБК Ивана Жданова в СИЗО отобрали обезболивающее

У отца директора признанного экстремистским Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Юрия, в СИЗО отобрали обезболивающее. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин. В письме от его подзащитного, которое он цитирует, говорится, что Жданов-старший, после того, как у него во время обыска в камере забрали таблетки, чувствует постоянную тупую боль во всем теле и не может ни сидеть, ни лежать, ни писать.

66-летнего Жданова арестовали в конце марта по обвинению в превышении полномочий в период, когда он работал чиновником. Позже обвинение переквалифицировали на более тяжкие статьи – о мошенничестве в особо крупном размере. Его сын Иван называет преследование отца местью за его политическую деятельность.

Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иноагентом и экстремистской организацией.