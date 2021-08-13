Председатель СК поручил передать расследование взрыва в воронежском автобусе в центральный аппарат ведомства

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование взрыва в воронежском автобусе в центральный аппарат ведомства. На данный момент дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», однако СМИ сообщали, что к расследованию подключился и Национальный антитеррористический комитет. Тем временем, стало известно, что количество пострадавших во вчерашнем взрыве увеличилось до 20 человек, двое из них скончались, из остальных многие находятся в тяжелом состоянии.

Родственники погибших получат по миллиону рублей.