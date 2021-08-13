Руководитель отдела прикладного климатического обслуживания ВМО сообщил о предположительных температурных рекордах

Руководитель отдела прикладного климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации Боб Стефански сообщил о предположительных температурных рекордах в ряде стран. В будущем Европу ждут новые рекорды жары, когда температура поднимется выше 50 градусов по цельсию, добавил Стефански.