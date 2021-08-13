Руководитель отдела прикладного климатического обслуживания ВМО сообщил о предположительных температурных рекордах

Руководитель отдела прикладного климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации Боб Стефански сообщил о предположительных температурных рекордах в ряде стран. В будущем Европу ждут новые рекорды жары, когда температура поднимется выше 50 градусов по цельсию, добавил Стефански.
2021-08-13T19:08:38+03:00
2021-08-13T19:08:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:08, 13 августа 2021
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