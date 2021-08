Прокуратура Ливии выдала ордер на арест сына свергнутого и убитого лидера страны Муаммара Каддафи

Сейф аль-Ислама подозревают в связи с наемниками из России.

Согласно информации британской корпорации BBC, Сейф аль-Ислам Каддафи несколько раз встречался с российским политтехнологом Максимом Шугалеем. Его арестовали в Триполи в 2019 году, причиной стало обвинени в шпионаже. Год спустя он вышел на свободу и вернулся в Россию. Как отмечает телеканал «Дождь», в представленных в You tube российских фильмах об аресте Максима Шугалея Каддафи называют «спасителем Ливии». По сведениям источников агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин якобы хочет привести Сейфа аль-Ислама к власти в Ливии. О личности сына Муаммара Каддафи известно не так много, долгие годы он считался погибшим. В 2011 году его взяли в плен повстанцы, далее следы теряются. Однако конце июля газета The New York Times опубликовала первое за десять лет интервью с Сейф аль-Исламом. Журналисту он рассказал, что в первые годы своего плена почти не контактировал с внешним миром и жил в подвале. Сейчас же он проживает в роскошной двухэтажной вилле.

Сына Каддафи разыскивает Международный уголовный суд за преступления против человечности из-за его жесткого подавления протестов в 2011 году.