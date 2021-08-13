Октябрьский районный суд оставил под домашним арестом депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника

Ему не разрешили даже двухчасовые прогулки.

Защита депутата Максима Резника, которого обвиняют по делу о незаконном приобретении наркотиков, просила выпустить политика под залог в полмиллиона рублей. Адвокат рассказал о больной матери оппозиционера и обратился с просьбой увеличить время прогулок до двух часов, которые предоставляют даже в тюрьме. Однако следователь отметил, что в этом случае подозреваемого будет сложно контролировать, и суд согласился с этим доводом. Напомню, обвинения против Резника выдвинули накануне старта избирательной кампании, в которой депутат готовился принять участие. Его задержали и отправили под домашний арест. Следствие и суд не допустили к депутату нотариуса, который нужен был для официального выдвижения на выборы, поэтому Резник сообщил, что не будет принимать участие в борьбе за место в заксобрании. Сам он расценивает действия силовиков как месть со стороны губернатора Петербурга Александра Беглова за слова депутата о том, что глава Смольного не подходит Северной столице.

Суд оставил Резника под домашним арестом до 10 ноября.