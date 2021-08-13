Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

Олег Григоренко, главный редактор сетевого издания 7×7 — Горизонтальная Россия рассказал в эфире «Эха Москвы», что после взрыва на остановке в Воронежа помощь людям была организована оперативно. Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух человек.
2021-08-13T19:02:09+03:00
2021-08-13T19:02:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:02, 13 августа 2021
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