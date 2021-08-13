Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

Олег Григоренко, главный редактор сетевого издания 7×7 — Горизонтальная Россия рассказал в эфире «Эха Москвы», что после взрыва на остановке в Воронежа помощь людям была организована оперативно. Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух человек.