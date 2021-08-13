Сразу несколько стенд-ап-комиков записали видеообращение в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, арестованного на 10 суток за шутку об аренде квартиры и русских. В этом обращении Михаил Шатц, Алексей Щербаков, Гарик Оганесян и другие говорят, что наказанием за несмешную шутку должно быть отсутствие смеха, а не лишение свободы. Любой срок лишения свободы за юмор называется страшным прецедентом, следующим шагом за которым может быть тюрьма за научные теории.

