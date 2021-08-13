Ливийская прокуратура выдала ордер на арест сына свергнутого лидера Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама – его подозревают в связях с российскими наемниками в стране. «Би-би-си» уточняет, что решение было принято еще неделю назад, но известно о нем стало известно лишь сейчас, после публикации расследования «Би-би-си» о деятельности ЧВК Вагнера в Ливии.

В стране в конце декабря пройдут президентские выборы – вот уже 10 лет после убийства Каддафи-старшего ливийцы живут в состоянии гражданской войны, с расколом на Запад и Восток. Пока неясно, собирается ли сын Каддафи баллотироваться, но агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что на его кандидатуру сделали ставку в Кремле.