Смертность в Москве в июле выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отчитались в департаменте здравоохранения столицы. Ковид в качестве основной или сопутствующей причины смерти зафиксирован в 6,5 тысячах случаев. Таким образом, летальность коронавируса колеблется в пределах от 3 до 4% в зависимости от методики подсчета. Рост летальности в мэрии Москвы связывают с новым штаммом ковида и жарой.

Ранее сегодня стало известно, что в России обновлен суточный максимум смертей от ковида – 815 человек.

