Самолеты Минобороны продолжают тушить крупные пожары в Якутии

В самом регионе и соседней Иркутской области уже ввели режим ЧС. С такой инициативой выступил приехавший накануне в республику глава МЧС России Евгений Зиничев. Зиничев допустил, что дым от пожаров в Якутии может дойти и до Москвы.



Режим ЧС ввели и в нескольких муниципалитетах Кубани. Экстренные службы в Краснодарском крае приготовились к ливням и ураганному ветру. В результате сильных дождей были затоплены значительные территории. Местные власти не исключают эвакуацию жителей.