Алексей Навальный впервые прокомментировал обвинение по новому уголовному делу

Политику вменяют создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В публикации в инстаграме оппозиционер напомнил, что дело связано с созданием десять лет назад Фонда борьбы с коррупцией, который экстремистской организацией признали лишь недавно. Также ФБК признан иностранным агентом. Навальный отметил, что преступление по статье может быть только умышленным и сделал вывод, что он обвиняется в совершении преступления с использованием машины времени.

Адвокат Илья Новиков считает, что любые уголовные дела против политика Алексея Навального имеют под собой исключительно политическое основание. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». При этом Илья Новиков не уверен, что новое дело против Навального дойдет до суда.