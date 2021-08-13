Корреспондентке «Би-би-си» в Москве Саре Рейнсфорд отказались продлить российскую визу

До конца августа она должна будет покинуть Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В МИДе это назвали ответным действием на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.

На этой неделе Рейнсфорд приняла участие в пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске, где задала вопросы о репрессиях в отношении оппозиционеров, санкциях и о том, не потерял ли Лукашенко легитимность. Это вызвало острую реакцию белорусского руководителя.

Рейнсфорд начала работать в России в начале 2000-ых и была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан, где террористы захватили заложников в школе.