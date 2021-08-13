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18:26, 13 августа 2021

Талибы стремительно завоевывают все новые крупные афганские города

По утверждению радикалов, к вечеру пятницы они уже завладели административными центрами ровно половины провинций республики. Под их контролем, в том числе, находятся Кандагар и Герат – крупнейшие после Кабула города страны.

Обострение конфликта началось, когда США и другие силы НАТО объявили о том, что покидают республику. О развитии ситуации в Афганистане – Ринат Валиулин.

Талибан и защищающееся от его натиска правительство Ашрафа Гани «ответили лаконичным «нет» на предложение администрации Байдена разделить между ними власть. В соответствии с этой сделкой в будущем переходном правительстве повстанцы получили бы 50-процентное представительство в ключевых правительственных органах и новую конституцию. Гани бы назначил в каждый из органов по своему представителю, удерживая за собой право решающего голоса».

На днях Талибан, продолжает издание, получил аналогичное предложение от президента Гани, при условии, что повстанцы согласятся на прекращение огня ради формирования так называемого «правительства мира». Представитель талибов на это сказал, что его Движение не примет это предложение: «Наша цель заключается в том, чтобы покончить с иностранной интервенцией, после чего в стране будет сформировано Исламское правительство. Если условие будет принято, мы готовы прекратить огонь. Если Кабул не готов согласиться на это требование, нам несложно будет продолжить нашу священную войну-джихад».

Автор публикации рассказывает, что накануне после начавшегося перед рассветом наступление талибов на город Газни, к юго-западу от Кабула, он пал уже через несколько часов. Глава города был оттуда выдворен, однако в Кабуле, куда он позже прибыл, его арестовали по подозрению в том, что Газни был сдан в обмен на его личную безопасность. Талибы, продолжает издание, рассказывают, что обученные американцами солдаты сотнями сдаются в плен; боевики хвастают захваченными семью сотнями армейских внедорожников и бронемашин, огромным количеством стрелкового оружия и обещают обучить своих людей управлять истребителями, когда будет обезоружена афганская авиабаза.

Для России, как писала двумя днями ранее «Таймс», то, что власть в Кабуле захватит Талибан* выглядит меньшим злом, чем, например, Исламское государство*, чьего укрепления, если бы не талибы, стоило ожидать с уходом войск США. ИГИЛ*, считает автор, стал бы претендовать на контроль не только над Афганистаном, но также Пакистаном, Ираном и над всей граничащей с Россией Центральной Азией, что было бы крайне опасно для Москвы.

Стратегия России, заключает «Таймс», сводится к укреплению своей роли как гаранта безопасности в Центральной Азии и сдерживанию там влияния Запада и Китая.

Газета «Таймс» считает, что стратегия России сводится к укреплению своей роли как гаранта безопасности в Центральной Азии и сдерживанию там влияния Запада и Китая.

Глава российского МИД выразил сожаление, что талибы решили урегулировать ситуацию в Афганистане военным путем. По словам Сергея Лаврова Москва выступает за расширение роли международных посредников в текущем конфликте.

* — организации признаны террористическими и запрещены в РФ


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