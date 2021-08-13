В Сахаровском центре простились с известным правозащитником Сергеем Ковалевым

Соратники и единомышленники диссидента стали подходить задолго до официального начала прощания. Среди пришедших были политики, писатели, журналисты и правозащитники. Очередь длинною в несколько десятков метров выстроилась по всему скверу, расположенному у Сахаровского центра, который власти считают иностранным агентом. По одному с соблюдением дистанции люди подходили к открытому гробу и клали цветы, преимущественно алые розы и гвоздики. Затем желающие брали микрофон и говорили теплые слова в память о Сергее Ковалеве. Так, исполнительный директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский сказал, что со смертью Ковалева потерял своего нравственного учителя.

Для многих присутствовавших смерть Сергея Ковалева стала личной утратой. Своими переживаниями поделился и советский и российский политический деятель Виктор Шейнис.

Никто из представителей российских властей не пришел проститься с известнейшим правозащитником, замечали присутствовавшие. Но вклад Сергея Ковалева в защиту человеческих ценностей отметили дипломаты других стран. Замначальника политического департамента посольства Германии в Москве Моника Ленхард заметила, что о диссиденте и его заслугах знает весь мир.

Соболезнования выразила и Польша. Посол Варшавы в Москве зачитал послание президента Республики Анджея Дуды. Среди прочего там сказано, что в Польше Сергея Ковалева навсегда запомнят, как голос совести той части России, которая требовала честного расследования расстрела поляков в Катыни.

Правозащитник с мировым именем умер на 92-году жизни от сердечного приступа в минувший понедельник.