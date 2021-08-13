Дело о взрыве в автобусе в Воронеже будут расследовать в центральном аппарате СК

Такое поручение дал глава ведомства. В пресс-службе сообщили, что делом займутся наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты. Они должны установить все обстоятельства. До сих пор о причинах взрыва официально ничего не говорилось. Источник агентства Интерфакс утверждает, что предварительно следов взрывчатых веществ в автобусе не нашли. Власти говорят, что пока ничто не указывает на версию теракта.

Полковник ФСБ в запасе, один из авторов закона об оперативно-розыскной деятельности Геннадий Гудков сказал «Эху Москвы», что не доверяет следствию. По мнению Гудкова, властям невыгодно заявлять о возможном теракте.



Как рассказали агентству ТАСС в региональном департаменте здравоохранения, воронежские медики не нашли у пострадавших ранений от инородных объектов. При этом ранее одна из пассажирок автобуса Вера Шульгина рассказывала интернет-изданию Baza о том, что была ранена фрагментами металла. Шульгина добавила, что дым после взрыва не был похож на дым от огня.



Одной из версий ЧП называли неисправность газового оборудования, однако, компания-перевозчик утверждает, что автобус не был оборудован баллоном и работал на дизельном топливе. При этом телеграм-канал «112» сообщил, что владельца взорвавшегося транспортного средства уже привлекали за незаконную установку газового оборудования.



Автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян сказал, что в общественном транспорте бывает много переделок для экономии топлива. Сергей Асланян добавил, что необходимо усилить контроль за техническим состоянием общественного транспорта.