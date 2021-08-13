В Москве снимают ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

В то же время показатели по смертности от ковида в России выросли и второй день подряд превышают 800 человек.

В столице отменили обязательное требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций. Это касается и людей старше 65, а также страдающих хроническими заболеваниями. Однако власти Москвы все же рекомендуют и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина. Там отмечается, что такие изменения стали возможны благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам. Они привели к тому, что новых госпитализаций стало намного меньше по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. В связи в улучшением эпидемиологической обстановки отменяются требования об измерении температуры в течение рабочего дня и регулярном тестировании на коронавирус. Но по-прежнему необходимо проверять температуру перед началом работы и руководителям организаций запрещено допускать к трудовой деятельности сотрудников с признаками ОРВИ. Что касается отмены других ограничений, теперь можно свободно посещать зоопарки.

В то же время поступают новые данные от оперативного штаба, которые свидетельствуют о резком повышении смертности – по всей стране умерли за последние сутки 815 человек. Больше всего смертей летом зафиксировано в Москве и Петербурге, однако суточные показатели смертности в этих городах заметно снизились к августу.

Власти призывают продолжать соблюдать основные меры по обязательному использованию масок в общественных местах и соблюдению социальной дистанции.