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18:10, 13 августа 2021

ФАС проводит антикартельные проверки сразу в пяти крупнейших сетях магазинов в России

Операционную компанию магазинов «Магнит» сотрудники обвинили в препятствовании происходящему.

Федеральная Антимонопольная Служба объявила о намерении выяснить, есть ли антиконкурентный сговор между сетями магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Магнит» и «Лента». О начале проверок говорится в сообщении в официальном телеграмм-канале ведомства. Озаглавлена эта публикация – «Чёрная пятница». Там сказано, что поводом стали обращения граждан о росте цен. В ФАС работают над тем, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.
Если проверки подтвердят существование сговора, то компаниям грозит штраф в размере пятнадцати процентов от годовой выручки. Общая сумма может достигнуть шестисот миллиардов рублей.
В ФАС отчитались о том, что проверка в X5 Retail Group, владеющей «Перекрёстком», «Каруселью» и «Пятёрочкой», проходит в штатном режиме. Также представители акционерного общества «Тандер», связанного с магазинами «Магнит», сказали агентству ТАСС, что сотрудничают с ведомством.
Это произошло после того, как антимонопольная служба обвинила компанию в препятствовании проверке. Дело в том, что охранник не пускал сотрудников ведомства. Их спор ФАС выложила в своём телеграмм-канале.

В антимонопольной службе отдельно отметили, что должностные лица «Тандера» из-за этого инцидента будут привлечены к административной ответственности.

Новости о проверках в торговых сетях привели к снижению стоимости их акций на Московской бирже. X5 потерял полпроцента, а «Магнит» почти полтора.

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает необоснованными подозрения ФАС об антиконкурентном сговоре. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.

Бизнесмен, управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко считает претензии ФАС к торговым сетям искусственными. «Претензии ФАС искусственные. Причина очень простая — дело все в том, что, когда мы говорим о каком-то сговоре, хотелось бы понять, каким образом он организован, где эти люди собираются, в каком телеграмм-канале или физически, поскольку ценовой сговор и сговор по ассортиментным позициям доказать физически невозможно», — сказал он. Д.Потапенко связывает проведение проверок с предстоящими сентябрьскими выборами. «Активизировался ФАС, потому что у нас предвыборный цикл, а значит надо показать не только то, что президент может повысить цены бананов выше морковки, ибо снизить цены на суповой набор, но и то, что активно борется», — сказал он.

На фоне роста цен, на которые еще в конце прошлого года обратил внимание президент Владимир Путин, правительство угрожало обуздать аппетиты производителей и продавцов. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что это коснется всех желающих нажиться. По словам Мишустина, производители могут зарабатывать на экспорте, но не в ущерб интересам российских покупателей.

В марте глава правительства закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за стоимостью определенных товаров. Кроме того, власти договорились с торговыми сетями заморозить цены на сахар и подсолнечное масло, а позже – на мясо птицы и яйца.

Так называемый «индекс борща» показал, что реальные доходы россиян не растут уже 10 лет,-пишут «Ведомости», ссылаясь на своё исследование. Индекс борща рассчитан по средним располагаемым доходам. Показатель отражает лишь потенциальную покупательскую способность. Также он затрагивает лишь часть продуктов питания, чем, конечно, не ограничивается потребление россиян,— пишут «Ведомости».

Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин считает, что российские власти в кризисные времена ничего не сделали для поддержания покупательской способности граждан. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Сонин уверен, что повышение цен в России не является следствием сговора каких-либо торговых сетей.


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