«Аэрофлот» планирует открыть рейсы в Мексику, Доминикану, Иорданию и на Маврикий, — рассказал в интервью федеральным каналам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов. Также сегодня стало известно, что дочерняя компания «Аэрофлота», лоукостер «Победа», рассматривает запуск регулярных рейсов в Египет. Это будет возможно после одобрения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Прямое авиасообщение с курортами Египтом возобновили ранее на этой неделе после шестилетнего перерыва из-за теракта на борту рейса Шарм-эль-Шейх в Петербурге, в котором погибли более 200 человек.