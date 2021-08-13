Министр спорта пообещал принять максимально жесткие меры к Полянскому, допинг-проба которого оказалась положительной

Министр спорта Олег Матыцин пообещал принять максимально жесткие меры к триатлонисту Игорю Полянскому, допинг-проба которого недавно оказалась положительной. Эту пробу брали во Владивостоке во время подготовки к Олимпиаде в Токио. РУСАДА отмечает, что этот процесс контролировала международная федерация и поэтому он находится вне ее компетенции.

Согласно международным правилам, спортсмен имеет права требовать вскрытия допинг-пробы Б и подать апелляцию в международный спортивный арбитражный суд на свою временную дисквалификацию.

