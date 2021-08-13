Сотрудники Natura Siberica отказываются работать под руководством нового президента и жалуются на рейдерский захват

Сотрудники косметической компании Natura Siberica отказываются работать под руководством нового президента и жалуются на рейдерский захват.

На действия президента компании сотрудники Natura Siberica пожаловались в официальном инстаграме и на сайте бренда. Новый руководитель Сергей Буйлов появился после смерти основателя корпорации Андрея Трубникова. О назначении нового руководителя сотрудники узнали из его личных звонков, в которых он в устной форме отменил введенный ранее из-за ковида удаленный режим деятельности и угрожал увольнением в случае невыхода в офис всех, кто задействован в работе. Действия нового руководителя сотрудники Natura Siberica называют противоречащими рабочей этике и здравому смыслу. В открытом обращении они пишут, что первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса жене скончавшегося руководителя, которая является основателем и учредителем компании, а также ее сыну и наследнику. Кроме того, доступ в здание закрыли ведущим сотрудникам, которые отвечают за ключевые направления.

Основатель косметической корпорации Андрей Трубников умер в январе этого года. В июле прошлого года часть принадлежащих ему товарных знаков арестовали после пожара на заводе, где бизнесмен арендовал помещения.