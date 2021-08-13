ФАС объявила о внеплановых антикартельных проверках в отношении крупнейших российских ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба объявила о внеплановых антикартельных проверках в отношении крупнейших российских ритейлеров – «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Магнита» и «Ленты».

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов назвал подозрения ФАС в антиконкурентном сговоре необоснованными. Об этом он сказал в интервью телеканала РБК.

Если в действиях торговых сетей найдут сговор, компаниям может грозить штраф до 600 миллиардов рублей.

При этом в ФАС уже объявили, что сотрудники «Магнита» препятствуют проведению проверки.