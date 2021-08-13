В ЮАР второй раз за этот сезон выпадет крайне редкий для этих мест снег, — сообщает Национальная метеорологическая служба. Снегопады и град ожидаются вдоль южных и восточных склонов Драконовых гор в провинции Квазулу-Наталь. Непогода начнется в ближайшие часы и продлится около суток. Из-за чрезвычайных метеоусловий будет перекрываться ряд дорог.

Нынешняя зима в Южном полушарии оказалась чрезвычайно холодной. Так, еще в конце июля во многих регионах ЮАР были побиты абсолютные температурные минимумы: столбики термометров опускались почти до -10.