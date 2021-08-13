Сотрудники компании Natura Siberica взбунтовались против нового руководства и заявили о рейдерском захвате

Сотрудники косметической компании Natura Siberica взбунтовались против нового руководства и заявили о рейдерском захвате. Об этом они пишут в Инстаграме. Они говорят, что после смерти основателя компании Андрея Трубникова, контроль над управлением перехватил бывший гендиректор компании Сергей Буйлов, которого ранее уволили за профнепригодность. Он аннулировал пропуск на территорию вдове Трубникова и обязал всех сотрудников выйти с удаленки.

