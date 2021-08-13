Запрещенное в России движение «Талибан» отказалось от предложения афганского правительства поделиться властью в обмен на прекращение боевых действий. Единственное, на что согласны талибы – это превращение всей страны в исламский эмират.

Кабул предложил талибам сделку на фоне вывода американских военных из страны, который, как ожидается, завершится к сентябрю. В то же время талибы развили наступление и захватывают провинции Афганистана одну за другой. Франция и Швейцария уже приостановили депортацию беженцев из Афганистана, а Германия и Британия готовятся к эвакуации своих дипломатов из Кабула.