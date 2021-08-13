Воронежские медики не нашли у пострадавших при взрыве в автобусе ранений от инородных объектов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя департамента здравоохранения региона.

При этом ранее одна из пострадавших Вера Шульгина рассказывала интернет-изданию Baza о том, что была ранена фрагментами металла. Шульгина добавила, что дым после взрыва не был похож на дым от огня.

В результате взрыва накануне пострадали 17 человек, еще двое погибли. Что стало причиной – до сих пор официально не сообщается. Как утверждает источник агентства «Интерфакс», следов взрывчатых веществ в автобусе найдено не было.