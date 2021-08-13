Талибы продолжают наступление на центральные города афганских провинций

Агентство «Ассошиэйтед пресс» сообщает, что сейчас бои идут в 32 из 34 регионов. По подсчетам журналистов, боевики контролируют уже две трети территории республики.

Движение «Талибан» запрещено на территории РФ.

Представитель запрещенного в Российской Федерации движения Талибан подтвердил, что оно отвергло предложение кабульских властей о формировании совместного переходного правительства, — сообщает британская «Таймс». С подробностями — Ринат Валиулин.

Представитель талибов заявил, что повторное предложение о перемирии, сделанное теперь уже не США, а президентом Гани, является «признаком отчаяния, в котором он пребывает на фоне наших опустошающих побед на этой неделе», пишет «Таймс». — Талибы сказали, что перемирие возможно, «только в обмен на учреждение (в Афганистане) нового Исламского эмирата». Автор публикации отмечает, что Талибан никогда не считал правительство Гани легитимным, называя его «американской марионеткой». Ранее, в марте, напоминает газета, движение отвергло и аналогичное предложение США, сделанное Байденом почти сразу после вступления в должность. Тогда талибам предлагалась половина мест в правительстве.

Издание сообщает, что при взятии города Кундуз на севере страны подразделения обученной американскими инструкторами афганской армии сдавались в плен сотнями человек. Боевики утверждают, что ими захвачено более семисот армейских внедорожников и танков. При захвате воинских частей в их распоряжении оказывается артиллерия, средства ПВО, броневики и огромное количество стрелкового оружия.



По мнению обозревателя «Таймс», решение о выводе войск США было принято после того, как весной сделка о формировании переходного правительства была отвергнута как талибами, так и президентом Гани.