Адвокат активистки Pussy Riot Флорес назвал очередной ее арест политическим преследованием

Тверской суд Москвы арестовал участницу Pussy Riot Риту Флорес на 15 суток. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Дмитрий Захватов назвал это политическим преследованием.

Он напомнил, что Флорес только что отбыла предыдущие 15 суток ареста. «Ее задержали у выхода из спецприемника, доставили в Тверской отдел полиции, где составили протокол по по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики»», — рассказал Д.Захватов.

По словам адвоката, «формальным поводом» для преследования Флорес стал ее пост в сторис «Инстаграм». «Она выложила фотожабу с лидером группы Tokio Hotel Биллом Каулитцем в форме офицера СС. Но надо понимать, что арестовали ее не за это – ей дали 15 суток только за то, что она является участницей Pussy Riot», — подчеркнул Д.Захватов.

Он добавил, что активистки группы регулярно подвергаются преследованию с июня. «Мы наблюдаем бесконечное число арестов в отношении Pussy Riot. Рита Флорес является частью Pussy Riot и в этой связи она подвергается политически мотивированному преследованию», — заключил Д.Захватов.