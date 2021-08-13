Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве

Ранее Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Как сообщается на сайте СК, следователи проверяют версию о совершении убийства по неосторожности. По словам депутата, он стал невольным участником случившейся трагедии. Узнав, что в поселке на свалке бродит медведь, он решил его отпугнуть и в сумерках выстрелил, как он думал, по зверю. В заявлении Редькина говорится, что уже позже ему стало известно, что в то же время был ранен местный житель, который скончался в больнице.