Камчатскому депутату предъявили обвинение в умышленном убийстве

Ранее Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека. Как сообщается на сайте СК, следователи проверяют версию о совершении убийства по неосторожности. По словам депутата, он стал невольным участником случившейся трагедии. Узнав, что в поселке на свалке бродит медведь, он решил его отпугнуть и в сумерках выстрелил, как он думал, по зверю. В заявлении Редькина говорится, что уже позже ему стало известно, что в то же время был ранен местный житель, который скончался в больнице.
2021-08-13T15:32:39+03:00
2021-08-13T15:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 13 августа 2021
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