Под Новороссийском убрали последствия разлива нефти

В Каспийском трубопроводном консорциуме заверили, что акватория и берег Черного моря чистые. Выброс произошел неделю назад в порту при погрузке танкера. По оценке предприятия, нефть разлилась на территории 200 квадратных метров, однако, в Российской академии наук сочли, что показатели занизили в сотни тысяч раз. Реальный масштаб выброса должен был оценить Росприроднадзор.

