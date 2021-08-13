Федеральная антимонопольная служба обвинила торговую сеть «Магнит» в препятствии антикартельной проверки

Представители ведомства сегодня пришли к крупнейшим российским торговым сетям. ФАС угрожает административной ответственностью должностным лицам Акционерного общества «Тандер» — это операционная компания магазинов «Магнит» — за то, что охрана не пустила в офис предприятия сотрудников ведомства, приехавших для проверки.

Как сказано в официальном телеграмм-канале антимонопольной службы, человек на входе объяснил своё решение тем, что сотрудников компании не было внутри. Также ФАС опубликовало видео спора своих работников с охраной.

В ведомстве подчеркнули, что у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, а также на видеозапись и копирование бумаг. В АО «Тандер» произошедшее еще не прокомментировали.

Внеплановые антикартельные проверки проходят сейчас в отношении пяти крупнейших российских торговых сетей — «Пятерочки», «Перекрёстка», «Карусели», «Магнита» и «Ленты». Ведомство проверяет информацию из обращений граждан, согласно которой магазины договорились завысить цены на социально значимые товары.

Если проверка ФАС выявит сговор, компаниям будет грозить совокупный штраф в размере до 600 миллиардов рублей.