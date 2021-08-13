В Москве простились с правозащитником и диссидентом Сергеем Ковалевым

Попрощаться с первым уполномоченным по правам человека России пришли более 100 человек — политики, сотрудники правозащитного центра «Мемориал», признанного властями иноагентом, и простые граждане.

Они выстраивались в длинную очередь в сквере рядом с Сахаровским центром, который также расценивается российскими властями как иностранный агент, и несли цветы. Несмотря на стоящие у ритуального зала венки от имени уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, из официальных властей России так никто и не появился.

Но выразить соболезнования приехали представители других государств. Так, цветы к гробу возложили дипломаты посольств Франции, Германии и Польши. Посол Варшавы в Москве Кшиштов Краевский зачитал обращение президента Республики Анджея Дуды.

Почти каждый пришедший говорил, насколько тяжелой лично для него стала потеря друга, соратника и единомышленника. Председатель столичного отделения партии «Яблоко» Николай Рыбаков назвал смерть Сергея Ковалева большой утратой в частности для партии, где правозащитник был членом Федерального политического комитета.

Уже на улице, после прощания, пришедшие еще долго общались и делились воспоминаниями о встречах с Сергеем Ковалевым.

Правозащитник, первый уполномоченный по правам человека и диссидент Сергей Ковалев скончался в возрасте 91 года от сердечного приступа в своей квартире в минувший понедельник.