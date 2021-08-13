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14:15, 13 августа 2021

The Times: Талибы отвергли предложение властей Афганистана о совместном управлении страной

Представитель талибов заявил, что повторное предложение о перемирии, сделанное теперь уже не США, а президентом Гани, является «признаком отчаяния, в котором он пребывает на фоне наших опустошающих побед на этой неделе», пишет The Times. — Талибы сказали, что перемирие возможно «только в обмен на учреждение (в Афганистане) нового Исламского эмирата».

Автор публикации отмечает, что «Талибан»* никогда не считал правительство Гани легитимным, называя его «американской марионеткой». Ранее, в марте, напоминает газета, движение отвергло и аналогичное предложение США, сделанное Байденом почти сразу после вступления в должность. Тогда талибам предлагалась половина мест в правительстве.

Издание сообщает, что при взятии города Кундуз на севере страны подразделения обученной американскими инструкторами афганской армии сдавались в плен сотнями человек. Боевики утверждают, что ими захвачено более семисот армейских внедорожников и танков. При захвате воинских частей в их распоряжении оказывается артиллерия, средства ПВО, броневики и огромное количество стрелкового оружия.

По мнению обозревателя The Times, решение о выводе войск США было принято после того, как весной сделка о формировании переходного правительства была отвергнута как талибами, так и президентом Гани.

Этим утром стало известно, что движение «Талибан» захватило второй по величине города Афганистана Кандагар. Накануне вечером глава МИДа Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в эфире «Эха Москвы» сказал, что Кабул хотел бы купить у Москвы военные вертолеты.

* организация признана террористической и запрещена в РФ


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