Геннадий Гудков: Взрыв автобуса в Воронеже «очень похож на теракт, который пытаются скрыть»

Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Он подчеркнул, что не доверяет следствию, которое заявило, что не рассматривает версию теракта. «Лично у меня доверие к следствию отсутствует. Здесь куча различных версий, противоречащих друг другу. То взорвался баллон, то это дизельная машина, то это баллон у пассажирки, то был хлопок. Я посмотрел видео: это однозначно взрыв внутри автобуса. Элементарно это проверяется: делаются соскобы на выявление азотистых соединений, типичных для взрывчатки. Это вопрос 40 минут. Но никаких внятных заявлений нет. Поэтому это очень похоже на теракт, который пытаются скрыть», — пояснил Гудков.

С его точки зрения, это делается для того, чтобы избежать негативного влияния на имидж властей. «Ведь Владимир Путин борется с экстремистами из ФБК*, а, оказывается, экстремисты, которые взрывают автобусы, спокойно перемещаются по стране. Режиму это невыгодно. Поэтому я предполагаю, что версия теракта — абсолютно достоверная», — заключил Гудков.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли, 17 пострадали. СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено.