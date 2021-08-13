КПРФ проведет 14 августа встречу с возмущенными принудительной вакцинацией москвичами

КПРФ проведет 14 августа в Новопушкинском сквере в Москве встречу с избирателями, возмущенными принудительной вакцинацией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«Принуждение к вакцинации сейчас все больше становится проблемой для москвичей. Увольняют с работы, увольняют без расчета, без зарплаты, отстраняют от работы, давят на студентов, уже пошло давление на родителей школьников — им говорят, что если они не привьются, их дети в школы не пойдут, а будут на дистанте. Это очень возмущает москвичей, которые просят обсудить эту ситуацию. В связи с этим мы назначили на 14 августа в 14.00 встречу с депутатами Госдумы в Новопушкинском сквере», — рассказал он.