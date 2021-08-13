Кац: Брюханова не будет сниматься с выборов в Госдуму в пользу другого кандидата

Депутат муниципального совета московского района Щукино, ведущий эксперт сектора благоустройства фонда «Городские проекты» Анастасия Брюханова, которую зарегистрировали на выборы в Госдуму, не будет снимать свою кандидатуру в чью-то пользу. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Городские проекты» Максим Кац.

«Мы собрали 17 тысяч подписей, что, кстати, треть от нужных голосов для победы. Нужных в прошлый раз, в этот раз еще меньше. Мы получили более 7000 пожертвований на избирательный счет от реальных людей на сумму больше 22 миллионов рублей. Мы не можем теперь сняться с выборов — будем пытаться их выиграть», — сказал он.

Как напомнил Кац, Брюханова выдвигается в Госдуму по 198-му округу Москвы. «В этом округе нет кандидата от «Единой России». Там есть кандидат от власти — это Галина Хованская. Она бывшая «яблочница» и не воспринимается кандидатом от власти — ее считают оппозиционным кандидатом. Дальше там есть выдвинутая «Яблоком» Марина Литвинович, пожилой коммунист по фамилии Звягинцев от КПРФ и, собственно, мы», — уточнил он.

Кац добавил, что Брюханова будет рада получить поддержку «Умного голосования».