Противники «санитарных пропусков» во Франции планируют продолжать протесты

По данным местной прессы, в предстоящие выходные по стране пройдут до двух сотен манифестаций, в которых могут принять участие около 250 тысяч человек.

Газета Le Figaro пишет, что протестное движение со временем нарастает. Каждые выходные на улицы выходит всё больше недовольных.

Новые ограничения во Франции называют самыми серьезными с момента прошлогоднего карантина. Предъявление свидетельства о вакцинации, свежем ПЦР-тесте или справки о перенесенном ковиде необходимо не только при посещении кафе и ресторанов, но и во множестве других мест.