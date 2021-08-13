Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус.

«На сегодня, по данным Департамента транспорта, 75 тысяч водителей Москвы и Московской области уже имеют цифровой профиль, зарегистрированный в системе. Крупные таксопарки там так же зарегистрированы. Агрегаторы, которые работают на этом рынке, тоже систему протестировали. То есть она работает, готова к введению. Но будет дорабатываться. Впереди обязательное введение электронных путевых листов. Что касается каких-то недоделок — они будут устраняться по ходу работы», — пояснил эксперт.

По словам Швагеруса, «аналогов таких информационных систем в мире нет». «Москва здесь первопроходец. Поэтому те или иные проблемы, связанные с запуском в эксплуатацию, будут, ведь речь идет о новой системе», — заключил он.