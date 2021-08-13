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Эксклюзив Эха 13:14, 13 августа 2021

Система «Аналитики работы такси» все еще имеет сырой вид — глава координационного совета профсоюза таксистов

Комплексная информационная система «Аналитики работы такси» (КИС «АРТ»), запуск которой был перенесен на 14 августа, все еще имеет сырой вид. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественного совета Минтранса России, председатель координационного совета профсоюза таксистов Андрей Попков.

«Глобально система нужна, чтобы проредить рынок труда такси. Но система некорректно работает, интеграции никакой туда нет: ни медицинских компаний, которые должны проводить осмотр водителей, ни механиков, которые должны выпускать на линию», — рассказал он.

По словам Попкова, внедрение этой системы почти не обсуждалось с общественностью. «Профсоюз практически никуда не приглашали. Мы смотрели презентацию этой системы, но на вопросы нам ответить не могли. У нас два вопроса. Первый: насколько система повлияет на заработок водителя в связи с сокращением рабочего времени и тем, что город и власть никак не могут подействовать на агрегаторов. Нас не устраивает, если водитель будет зарабатывать меньше. Но ничего внятного: ни фактов, ни цифр мы не увидели. Второй вопрос, как эта система повлияет на безопасность труда водителя. Поэтому на сегодня все в подвешенном состоянии — кругом одни недоработки», — заключил он.

КИС «АРТ» представляет собой цифровой профиль водителя, в который заносятся данные о правах, разрешении на перевозки, штрафах и количестве отработанных часов. При этом время работы водителей не должно превышать 40 часов в неделю.

Подключиться к системе все водители столичного региона должны были до 1 августа, иначе их бы не допустили к работе. Однако в июле председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин пожаловался на КИС «АРТ» премьер-министру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и министру транспорта Виталию Савельеву. Он настаивал, что из-за сложностей с регистрацией в системе ее запуск вызовет резкое снижение количества таксистов, которые смогут выполнять поездки. Кроме того, введение ограничения в восемь рабочих часов в день приведет к снижению заработка водителей.


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