Медики оценивают состояние мужчины, который загорелся в Троицком соборе Петербурга как тяжёлое

Накануне его доставили в больницу с ожогами. Пятидесятилетнему мужчине, который воспламенился в Троицком соборе, может потребоваться пластическая операция.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как человек проходит по помещению храма и останавливается перед левой частью иконостаса. Затем его охватывает яркое пламя, после чего к нему бросаются посетители, а служитель приносит огнетушитель.

По словам очевидцев, их приводит издание Baza, пострадавший требовал позвонить архангелу Михаилу, и сам облил себя бензином.

Портал «Фонтанка.ру» сообщает, что в Петербург мужчина приехал из Карелии. Ранее его судили за кражу, побои и мелкое хулиганство. Судя по базе судебных приставов, у него есть долги по кредиту и за коммунальные платежи. Причину его поступка выясняет полиция.

В прошлом году в Петербурге самоподжог совершил семидесятилетний предприниматель. Перед этим он обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на долгую тяжбу с городскими чиновниками.