В российском МИДе считают ошибочными прогнозы США о возможном взятии талибами Кабула в ближайшие месяцы

«Эта оценка неверна, как и многое, что делают американцы», — сказал «Интерфаксу» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что возможность эвакуации посольства России в Кабуле не рассматривается.

Агентству РИА «Новости» он сказал, что второй по величине город страны Кандагар был взят талибами не в результате боевых действий, а из-за бегства армии, которую готовили США и НАТО. О взятии боевиками Кандагара стало известно этим утром.

Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено. Накануне вечером в эфире «Эха Москвы» глава МИДа Афганистана Мухаммад Ханиф Атмар сказал, что Афганистан хотел бы купить у России боевые вертолеты.