Z Архив новостей новости
5 4 6 1113
13:03, 13 августа 2021

В больнице Воронежа остается 13 человек после взрыва в пассажирском автобусе

Две пациентки скончались, — сказал главврач Игорь Банин. По его словам, у людей ожоги, рваные раны и баротравмы, — передает «Интерфакс». Двое пострадавших находятся в реанимации.

Взрыв прогремел накануне вечером. Одна из пострадавших, Вера Шульгина, рассказал сетевому изданию Baza, что получила многочисленные ссадины на ногах. Пострадавшая Вера Шульгина добавила, что дым после взрыва не был похож на дым от огня.

Что именно взорвалось, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, была утечка газа, хотя по документам автобус был дизельным. СК расследует дело по статье об оказании ненадлежащих услуг.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 124 6 18457 09.08
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 87 6 14031 08:04
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Это не отменяет ни одну из моих побед И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала…

5 103 6 21188 06:32
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 36228 08.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 64 6 14706 10.08
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 124 6 28031 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Якутск задыхается от лесных пожаров Якутск задыхается от лесных пожаров «Сегодня вышел в магазин, женщина упала в обморок, помог ей. Дым разъедает глаза, вокруг ничего не видно. И не улететь — билеты по 80 тысяч»...

5 82 6 20753 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

«Наезд» мифических офицеров и ветеранов Это спланированная и организованная кампания по дискредитации нового руководства театра «Современник». Театральные люди, руководители и директора театров не могут этого не понимать…

5 39 6 18661 06.08
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судейство на заказ Посмотрите на медальный зачет, который хоть и не напрямую, но отражает состояние дел в нашей стране. Как образ нашей страны продают на Западе? Медленное разрушение, полное отсутствие свобод…

5 126 6 34165 09.08
Новости

Национальный антитеррористический комитет объявил о розыске причастных к взрыву автобуса в Воронеже Взрывотехники ФСБ совместно с криминалистами Следственного комитета изучают материалы, которые изъяли с места происшествия…

5 31 6 8320
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

О «новых инцидентах на китайско-финской границе» Проблема в том, что Литва разрешила открыть фактическое тайваньское посольство в Вильнюсе под официальным названием «Представительство Тайваня». В странах Евросоюза такой дерзкий термин использован впервые

5 39 6 10981 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Ложь открывает путь к войне Чем больше государственной лжи, тем опаснее становятся люди, способные говорить что думают. С ними власти теперь будут бороться целенаправленно и всеми доступными им средствами…

5 110 6 46011 06.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 357 6 100903 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Будет жарко. Последний шанс остановить изменение климата Человечество так долго откладывало сокращение выбросов ископаемого топлива, что уже не сможет остановить усиление глобального потепления…

5 20 6 5900 09.08
Блоги

Светлана Тихановская политик

+ Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга На вопрос «а можа так и трэба?», мы всей страной смогли ответить «нет, так быть не должно». Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы…

5 24 6 7614 09.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Воронеж. Взрыв в автобусе 01:33 Воронеж. Взрыв в автобусе 18 пострадавших, двое человек погибло…

5 74 6 24132 12.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

фото из открытых источников Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух человек Об этом сообщил губернатор Александр Гусев…

5 8 6 14357
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Лукашенко построил машину времени, которая показывает наше ближайшее будущее. Не в обиду Украине будет сказано — спецслужбы как российские, так и белорусские, как выясняется, шуруют по ее территории, как хотят…

5 78 6 73695 07.08
#слушать 47:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 124 6 18484 09.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 119 6 136382 08.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 358 6 100954 12.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9219113
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4991698

Сегодня в эфире