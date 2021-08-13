В больнице Воронежа остается 13 человек после взрыва в пассажирском автобусе

Две пациентки скончались, — сказал главврач Игорь Банин. По его словам, у людей ожоги, рваные раны и баротравмы, — передает «Интерфакс». Двое пострадавших находятся в реанимации.

Взрыв прогремел накануне вечером. Одна из пострадавших, Вера Шульгина, рассказал сетевому изданию Baza, что получила многочисленные ссадины на ногах. Пострадавшая Вера Шульгина добавила, что дым после взрыва не был похож на дым от огня.

Что именно взорвалось, до сих пор точно неизвестно. По одной из версий, была утечка газа, хотя по документам автобус был дизельным. СК расследует дело по статье об оказании ненадлежащих услуг.