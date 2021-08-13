Венгрия отменила 10-дневный карантин для непривитых россиян

Как рассказали в посольстве, теперь в страну можно приезжать только с отрицательным ПЦР-тестом.
Справка должна быть на венгерском или английском языке, — передает «Интерфакс». Россия возобновила авиасообщение с Венгрией в июне этого года.
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Как рассказали в посольстве, теперь в страну можно приезжать только с отрицательным ПЦР-тестом.
Справка должна быть на венгерском или английском языке, — передает «Интерфакс». Россия возобновила авиасообщение с Венгрией в июне этого года.